Uma mulher de 24 anos, foragida da Justiça do Paraná por tráfico internacional de armas de fogo, foi localizada e presa em Caldas Novas, no sul goiano. Segundo a Polícia Militar, a prisão foi resultado do compartilhamento de informações entre forças de segurança dos dois estados.\nPor não ter tido o nome divulgado, O POPULAR não pôde localizar a defesa da suspeita para que pudesse se posicionar até a última atualização desta matéria.\nA prisão aconteceu no último domingo (16). À reportagem, o comandante da CPE, capitão Dênio Moraes, informou que ela estava na companhia do namorado, também do Paraná, no momento da prisão.\nConforme o comandante, como não havia nada em desfavor dele, o homem não foi preso.\nMembros do PCC presos em Goiás doavam brinquedos para controlar comunidade, diz MP\nOperação do MP mira suspeitos de integrar o PCC em Formosa que monitorava policiais e comprava armas