Uma produtora rural teve uma dívida perdoada de quase R$ 6 milhões em Goiânia depois que um processo de cobrança de cheque contra ela ficou parado por aproximadamente quatro anos, sem qualquer andamento. A mulher não reconhece a dívida e afirma que a folha de cheque usada no processo havia sido levada de sua casa durante um furto registrado em boletim de ocorrência.\nO POPULAR não conseguiu localizar o contato do representante e da pessoa que cobrou o valor na Justiça para que ele pudesse se posicionar.\nA decisão que encerrou a cobrança foi tomada pela 20ª Vara Cível da Comarca de Goiânia em 12 de setembro deste ano. A Justiça reconheceu a ocorrência de "prescrição intercorrente por inércia do credor".\nA ação judicial começou em 2010 e, ao longo de 16 anos de tramitação, com a cobrança de juros e correção monetária, o valor chegou a cerca de R$ 5,8 milhões. A cobrança já havia levado ao bloqueio de valores nas contas bancárias da produtora rural e poderia resultar em novas penhoras até ser encerrada pela Justiça.