PRF identifica vazamento de produto químico em córrego e órgãos ambientais monitoram situação, em Professor Jamil (Reprodução/TV Anhanguera)\nOs produtos químicos do caminhão que pegou fogo na BR-153 atingiram o córrego Tributário, afluente do Ribeirão dos Dourados, e formaram uma mancha rosa sobre o manancial, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (27), em Professor Jamil, na região Sul do estado.\nEm análise preliminar das notas fiscais, constatamos que se tratava de ácido sulfúrico, entre outros produtos químicos, que também escorreram pelo leito carroçável e chegaram até o fluxo de canalização de águas pluviais e contaminaram o ribeirão ali próximo”, disse o policial rodoviário federal Rafael Borges Braga, em entrevista à TV Anhanguera.