O professor Álvaro Tadeu Rodrigues morreu aos 71 anos, na segunda-feira (11). Ele era sócio fundador do Colégio Galileu, com unidades em Goiânia e Anápolis, onde ministrava aulas de física. O profissional integrou também por 30 anos o quadro de docentes do Colégio WR, na capital. Segundo a instituição, ele ficou na equipe até 2023.\nPelo Instagram, as duas entidades divulgaram notas de pesar e condolências à família do professor. Homenagens de colegas e ex-alunos também foram registradas.\nPor comunicado, o Colégio Galileu lamentou o falecimento e informou que o professor dedicou a vida ao ensino da física e para a construção de um ambiente escolar que unia "o conhecimento, o respeito e a amizade" (veja íntegra da nota ao final desta reportagem).\nSua paixão pelo que fazia e seu carinho por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo permanecerão como inspiração eterna", emendou a nota.