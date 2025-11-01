-PROFESSOR_AGREDIDE_ALUNO_QUIRI (1.3331363)\nUm professor bateu várias vezes na cabeça de uma criança de 11 anos dentro da sala de aula, em Quirinópolis, no sudoeste do estado. Uma câmera de monitoramento interna mostrou o momento em que o profissional seguia em direção ao aluno, quando tropeçou em uma mochila. Depois, ele foi até o aluno, bateu na mesa e em seguida iniciou as agressões (veja o vídeo acima).\nComo o nome do professor não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu contato da defesa para um posicionamento. Em nota, a prefeitura de Quirinópolis informou que foram adotadas todas as medidas administrativas e que o professor está afastado preventivamente de suas funções (veja a nota completa ao final da reportagem).\nO caso aconteceu na quarta-feira (29), na Escola Municipal Militarizada Professor Zelsani. O professor dava aula de português para estudantes do 6º ano quando ocorreram as agressões, conforme apurado pela TV Anhanguera.