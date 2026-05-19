Um professor da região leste de Goiânia foi reconhecido por um ex-aluno em um ponto de ônibus e se emocionou com o gesto do rapaz. No vídeo, Caio Vinícios afirma que foi até o local para agradecer o professor pelo homem que ele foi na vida dele e de outros alunos.
"Queria agradecer o homem que você foi, não só na minha vida, mas na infância de muitos moleques aqui da quebrada. Você já deu aula para mim quando eu era moleque, lá no campo do pet", disse.
O professor Nelson perguntou o nome do ex-aluno e, em resposta, Caio disse que ele não deveria se lembrar dele, mas que iria falar em nome dele e de todos os seus colegas. "Gratidão! Você foi um grande homem e é um grande homem", afirmou.
Em resposta, o professor se emocionou e agradeceu o gesto. "Estava pensando nisso ontem: 'Será que ninguém conhece o que eu fiz? Só Deus reconhece e Deus me mandou você", afirma.