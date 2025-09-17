Professor Orley José da Silva morreu aos 62 anos (Reprodução/Instagram/Orley José da Silva)\nO professor Orley José da Silva morreu aos 62 anos, nesta terça-feira (16), em Goiânia. Segundo a família, ele enfrentava um câncer na cabeça há cerca de dois anos. Orley ministrava aulas de Língua Portuguesa no ensino fundamental da rede municipal de Goiânia e também em instituições de ensino superior privadas. Ele deixa a esposa, uma filha e dois netos, de 17 e 5 anos.\nO velório ocorre na manhã desta quarta-feira (17) em Goiânia, e o sepultamento será realizado em Uruaçu, no norte de Goiás, cidade natal do professor, onde residem a maioria de seus familiares.\nPolicial militar morre no dia do aniversário vítima de câncer\nProfessor aposentado da UFG Luis Goya morre em Goiânia\nMorre o ex-procurador de Justiça Joel Sant'Anna Braga