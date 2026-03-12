O professor da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás (UFG) Victor Rezende Moreira Couto foi demitido após ter sido considerado culpado em um processo administrativo disciplinar (PAD) que apurava denúncias de assédio sexual e moral. Cerca de sete estudantes da instituição haviam denunciado o docente em 2023, quando ele chegou a ser afastado, mas a demissão foi publicada somente no fim de fevereiro, cerca de três anos depois do início da apuração sobre sua conduta.O PAD foi instaurado pela então reitora da UFG Angelita Pereira de Lima, no dia 2 maio de 2023, quando foi criada uma comissão para apurar “eventuais responsabilidades administrativas, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos”, com um prazo de 60 dias para conclusão. No dia seguinte, foi determinado o afastamento preventivo dele, pelo mesmo prazo. Ele retornou à sala de aula após abril de 2024.Já no dia 26 de fevereiro deste ano, saiu no Diário Oficial da União (DOU) uma decisão do Ministério da Educação (MEC), assinada pelo ministro Camilo Santana, para a demissão do docente. No documento, consta que ele foi declarado culpado “por violação do dever funcional”, por não “manter conduta compatível com a moralidade administrativa; valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública e incontinência pública e conduta escandalosa na repartição”.A advogada Patrícia Luiza Moutinho Zapponi prestou auxílio jurídico às alunas vítimas de assédio que quiseram denunciar o professor. Ela conta que uma delas reuniu um grupo para fazer a denúncia junto à ouvidoria da UFG e à Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem). “São sete estudantes de épocas diferentes, que passaram pela mesma coisa e foram desacreditadas. Foi um longo processo, uma longa batalha, fora que não acreditávamos que conseguiríamos. Mas conseguimos”, conta.Um dos casos mais antigos, cita ela, que também preside a organização não governamental (ONG) Laço Branco, voltada ao combate à violência contra mulheres, teria ocorrido por volta de 2016. “Eram alunas fazendo doutorado, outras na graduação. Isso vem de muitos anos, são anos de histórias. Era algo contumaz”, pontua. A maior parte deles teria ocorrido no Centro de Pesquisa em Pecuária Extensiva da UFG, localizada em São Francisco. “Ele promovia festas nesta fazenda, e começava a se aproveitar delas, passar a mão.”Uma profissional que tinha contato com as vítimas – e que preferiu não se identificar – conta que ficou sabendo dos casos em 2023. À época, chegavam a ela relatos de diferentes alunas, mas todas com o mesmo modo de agir do docente. Em muitos dos casos, diz, ele chegava em mulheres que mantinham algum relacionamento e falava que a relação delas ficaria melhor “se tivessem algo por fora”. “E ele forçava muito. Como fazia experimentos longe (na fazenda), tinha bebida, churrasco, e se aproveitava das vítimas por conta disso”, relata.Em um processo que tramitou na Justiça após duas vítimas solicitarem medida protetiva de urgência, consta um depoimento de uma delas à Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) feito em março de 2023, relatando que estava no início da graduação em Zootecnia, quando teriam se iniciado os assédios. Ao voltar da fazenda onde ocorriam as atividades obrigatórias do curso, ele teria parado o carro, tirado o cinto de segurança e sugerido a ela que mantivessem uma relação sexual, momento em que a pegou pelo pescoço e tentou beijá-la a força. Ela, contudo, negou a investida.A situação teria também ocorrido em outras oportunidades. Em uma delas, durante uma atividade acadêmica no local, ele a chamou até o quarto dele para conversarem. No local, teria novamente forçado um beijo e colocado o corpo por cima da vítima, dificultando a saída da mesma. Em uma das viagens, alegando se sentir pressionada pelo docente, permitiu um beijo. A partir de então, o professor iniciou novas investidas com mais frequência, a chamando para sair e a tocando. A vítima apontou ainda que ele era “abusivo, violento e grosseiro”.A jovem relatou ainda que eles começaram a manter um “relacionamento abusivo, com relação sexual e conversas diárias”. “Haviam diversas e reiteradas brigas entre ambos, muitas sem nenhum motivo, onde ele sempre chorava, fazendo-a se sentir culpada pela situação. (...) A cada dia ele agia de forma a manipular e distorcer toda a situação, fazendo com que ela normalizasse e aceitasse tudo como natural, dizendo que estava cuidando dela. Por isso, na cabeça da vítima, não havia nenhum crime ou algo errado”, aponta o relatório sobre o depoimento à DPE-GO. Logo, contudo, descobriu sobre casos semelhantes com outras alunas.Em outro depoimento, uma aluna que havia começado o curso de Agronomia em 2018, aos 17 anos, conta que passou a se encontrar com o docente no ano seguinte, durante as atividades de seu grupo pesquisa no Centro de Pesquisa em Pecuária Extensiva. Mas, após 2021, por ter acabado de voltar da sua casa, na Bahia, foi acolhida na fazenda durante o período da pandemia da Covid-19, onde permaneceu por um tempo. Em dezembro daquele ano, relata que houve o primeiro caso de assédio durante uma confraternização do grupo de pesquisa.Embriagada, ele teria aproveitado para beijá-la durante um momento a sós, em um ponto da fazenda. Logo depois, Victor teria iniciado novas investidas para que mantivessem relações, mesmo com as negativas da vítima. Em uma das ocasiões, ela cita que o professor ficava se colocando por cima dela, numa tentativa de que ela se deitasse. Além disso, tentou desabotoar a calça, pressionando a mão sobre as partes íntimas dela. Contudo, ela conseguiu escapar do abuso.Em determinado momento, se sentindo pressionada, ela aceitou manter relações sexuais com o docente, alegando um comportamento “manipulador” por parte dele. Mas, após ela começar a se envolver com outro aluno do grupo de pesquisa, o professor teria se irritado com a situação e começado a tratar a jovem mal. A partir do início do relacionamento com o outro estudante, a aluna cita que conseguiu sair da relação com Victor. Ambas conseguiram uma medida protetiva de urgência que vigora desde março de 2023, com decisão para se manter por prazo indeterminado. Em meio ao processo, o docente conseguiu, em abril de 2024, uma decisão judicial para retornar a suas atividades na UFG, após pedido da defesa. Ele havia sido afastado pela instituição após o início do processo administrativo. Em nota, a universidade diz apenas que ainda não foi notificada pelo MEC sobre a decisão. “Somente poderá haver manifestação após a devolução oficial do processo pelo Ministério”, aponta. O POPULAR não conseguiu contato com Victor até o fechamento desta matéria, nem mesmo com o advogado que o representava no processo relativo às medidas protetivas de urgência.Assédio moralUma egressa do curso de Zootecnia, que não quis se identificar, conta que entrou como aluna da pós-graduação em 2017, quando conheceu o docente. Um ano depois, ele teria iniciado com humilhações contra a vítima. “Me chamava na sala dele para me mandar ir à m*, falar que não seria contratada por nenhuma empresa, que faria o possível para isso. Saí com um dano psicológico absurdo. Ele colocava tanto na minha cabeça (que era incapaz) que cheguei a acreditar que era verdade”.Ela conta que teria concluído a pós-graduação em quatro anos, mas teve de acrescentar mais um ano na contagem após ele ter repassado parte do experimento dela, pronto, para outro aluno. “Na época não sabia com quem poderia conversar, porque na minha cabeça ele fazia uma manipulação tão grande que ele era o certo e eu, a errada. Então, se eu falasse, iria me dar mal porque ninguém acreditaria em mim”, acrescenta, ao relatar sensação de alívio com a demissão. “Finalmente a justiça foi feita. Mas diante de tudo, ainda acho pouco”, conclui.