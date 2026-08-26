O professor Anderson Soares, da Universidade Federal de Goiás (UFG), é considerado o brasileiro mais influente na área de Inteligência Artificial (IA), de acordo com uma pesquisa feita pela Deck em parceria com a Nexus, empresas da FBS Holding, em São Paulo (SP).\nO estudo Pulso 2026/2027, elegeu os nomes mais influentes de diferentes áreas da economia, entre elas, a Inteligência Artificial (IA). Na categoria, o goiano Anderson Soares lidera o ranking. Atrás dele estão nomes como Alexandre Chiavegatto, que é professor da Universidade de São Paulo (USP) e Anderson Rocha, que é especialista em computação forense e Inteligência Artificial (IA).\nEm entrevista ao POPULAR, o goiano contou que ficou surpreso com a notícia, mas tem compreensão da reputação nacional que ele tem dentro da área, segundo ele. "Eu acho que a surpresa vem muito mais da liderança (estar no topo da lista), do que efetivamente do protagonismo", conta.