O professor de dança Daniel Santos, de 36 anos, desapareceu após sair de casa, em Anápolis (Reprodução/Instagram/Daniel Fuscão)\nO professor de dança Daniel Santos, de 36 anos, conhecido como Fuscão, desapareceu após sair de casa no Setor Mirage, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo uma amiga da família, que preferiu não se identificar, os pais de Daniel são idosos e estão sem notícias do filho há mais de um mês.\nEle tem depressão severa e, na semana anterior ao desaparecimento, estava muito abatido. A família está muito abalada. Os pais são de idade e têm problemas de saúde. Segundo a mãe dele, a polícia não fala nada e não tem registros sobre o paradeiro dele”, relatou a amiga.\nDaniel Santos desapareceu no dia 22 de julho. Desde então, familiares e amigos têm buscado por Daniel Santos em locais que ele costumava frequentar, mas ele não foi mais visto. Algumas pessoas relataram possíveis avistamentos, mas nenhum foi confirmado até agora.