-Vídeo do suspeito sendo preso (1.3368263)
Um professor de escola de futebol, de 32 anos, foi preso suspeito de estuprar um adolescente, de 13, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Conforme a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o homem se aproximou do adolescente com a promessa de agenciar a carreira de futebol da vítima.
O suspeito foi preso nesta quarta-feira (28) por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Águas Lindas.
O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do professor para que pudesse se posicionar até a última atualização desta reportagem.