O professor Gutemberg William Ferreira dos Santos morreu nesta quarta-feira (29) aos 35 anos. O educador, carinhosamente conhecido pelos colegas de profissão e alunos como ‘Guto’, foi velado e sepultado em Goianésia, no Entorno do Distrito Federal. AO POPULAR, o professor Fernando Bonifácio, um colega antigo de profissão, revelou que Guto era um ‘exímio professor das ciências exatas’.\nSegundo o colega, Gutemberg era um grande amigo e professor. “Atuou por muitos anos nos cursos de administração e gestão da tecnologia da informação, sempre com disciplinas pesadas (matemática e gestão financeira)”, completou.\nNa Faculdade Serra da Mesa (Fasem), em Uruaçu, no norte goiano, Guto ministrou por muitos anos as disciplinas de matemática e gestão financeira nos cursos de Administração e Gestão da Tecnologia da Informação.