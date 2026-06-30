O professor de tênis Jorge Ordaz, que morreu em Goiânia aos 72 anos, é lembrado por amigos e alunos pela generosidade e trajetória na educação. Ao POPULAR, Gabriela Saback contou que Jorge foi professor de seu filho durante muitos anos e que ele o preparou para participar de torneios e competições.\n"É uma pessoa fantástica. Foi um paizão também para o meu filho. Ele era correto, era uma pessoa muito simples mas sabia se impor e sabia educar todos os meninos, não só o meu filho. Ajudou muito na formação do caráter deles. Ele era especial nisso", contou à reportagem.\nNas redes sociais, o Country Clube destacou que Jorge Ordaz esteve presente nas quadras, ensinando mais do que golpes, técnicas e estratégias do esporte. Ele ensinou sobre dedicação, disciplina, respeito, humildade e a importância de sempre buscar evolução.