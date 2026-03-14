O professor da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (UFG) Victor Rezende Moreira Couto, demitido após processo administrativo por assédio sexual e moral contra estudantes, se aproximava de alunas durante festas realizadas em uma fazenda vinculada à instituição, segundo a advogada que representa as vítimas. De acordo com Patrícia Luiza Moutinho Zapponi, que auxiliou estudantes nas denúncias, o docente promovia encontros no local e aproveitava a situação para fazer investidas e tocar nas alunas.\nO POPULAR procurou a defesa de Victor Rezende, mas não conseguiu localizá-la até a última atualização desta matéria.\nSegundo a advogada, cerca de sete estudantes de diferentes períodos relataram episódios semelhantes de assédio. Parte das ocorrências teria acontecido no Centro de Pesquisa em Pecuária Extensiva da UFG, localizado em São Francisco de Goiás, onde o professor promovia confraternizações com bebida e churrasco.