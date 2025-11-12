Túlio e Wellington já viviam juntos desde 2014 e registraram oficialmente a relação em cartório no ano seguinte. (Reprodução/ Instagram Túlio Adriano)\nUm trisal em Jataí, na região sudoeste de Goiás, teve a união estável reconhecida pela Justiça. O trisal que vive junto há quase 6 anos é formado pelo professor Túlio Adriano Marques Alves Gontijo e pelos empresários Wellington Ferreira da Costa e Lucas Santana Delgado. A decisão foi assinada na última sexta-feira (7) pela Vara de Família do município.\nAo POPULAR, o professor de libras na Universidade Federal de Jataí (UFJ) Túlio Adriano Marques contou que a decisão representa que 'o direito de construir uma família é de todas as pessoas'. Segundo Túlio, ele conheceu Lucas a partir de um grupo de amigos em comum, e começaram a conversar, ampliando o contato para Wellington.