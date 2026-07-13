-PROFESSOR MORTO (1.3432415)\nO professor de artes Marcos Rogério da Costa, de 48 anos, foi encontrado morto dentro de casa em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Conforme apurado pela TV Anhanguera, ele havia marcado um encontro por um aplicativo de relacionamentos e foi achado por uma mulher que fazia a limpeza do local. A polícia investiga os crimes de roubo seguido de morte e homofobia.\nO crime aconteceu na última sexta-feira (10). Marcos foi encontrado durante a tarde; os documentos e o carro dele não estavam no local quando a polícia chegou. De acordo com a Polícia Científica, a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico por ação contundente. A Polícia Civil informou que foi instaurado inquérito policial, e estão sendo realizadas diligências com o objetivo de esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar a autoria do crime. As investigações do caso estão sob sigilo.