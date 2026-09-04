O professor Michel Diego França, de 40 anos, foi preso suspeito de estuprar e mandar fotos íntimas para alunas adolescentes. As investigações começaram após a direção da escola onde ele trabalhava denunciar à Polícia Civil (PC) que o docente mantinha conversas de teor sexual com uma das estudantes. Pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, o investigado pedia imagens íntimas da jovem e também enviava conteúdos do mesmo tipo.\nAté a finalização desta matéria, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nDe acordo com a PC, uma das vítimas relatou que o suspeito fazia videochamadas exibindo as partes íntimas e insistia para que ela e outras colegas também tirassem a roupa. Os investigadores apontam que os abusos ultrapassavam o ambiente virtual, evidenciando uma conduta predatória favorecida pela proximidade do professor com as alunas.