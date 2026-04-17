Ao JTO, os militares informaram que iniciaram as buscas logo após o acidente e encontraram o corpo da criança dentro da embarcação. (Reprodução/ Redes Sociais Juaga Watau Ana Iny)\nO professor indígena Juaga Watau Ana Iny, que atuou em Minaçu, na região norte de Goiás, morreu após o barco que estava virar em um rio próximo do município de São Félix do Araguaia, Mato Grosso (MT), cidade que faz divisa com o Tocantins (TO). O docente estava acompanhado do filho Jãegana Werekiba Awa Iny, de 2 anos. O corpo do professor foi encontrado nesta quinta-feira (16) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM-TO).\nAo JORNAL DO TOCANTINS, os militares informaram que iniciaram as buscas logo após o acidente e encontraram o corpo da criança dentro da embarcação. Conforme os bombeiros, pai e filho haviam saído do distrito de Santa Luzia, em Paraíso do Tocantins, com destino a São Félix, mas o barco virou pouco antes de chegar ao local.