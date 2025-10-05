Fabrício Lucena morreu após acidente de bicicleta, em Anápolis (Reprodução/Colégio Delta Anápolis)\nO professor Fabrício Lucena, conhecido carinhosamente como Bim, morreu aos 47 anos após sofrer um acidente de bicicleta em uma trilha de Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. A morte foi confirmada nas redes sociais por seu irmão, Marco Aurélio Lucena.\nO acidente aconteceu neste sábado (4). Ao POPULAR, o Corpo de Bombeiros informou que a equipe foi acionada e, ao chegar à estrada de terra, foi guiada por colegas da vítima até o local do acidente. No entanto, ao alcançarem a trilha, os socorristas constataram que o professor já estava sem vida. A Polícia Militar foi chamada para realizar os procedimentos legais. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.\nO velório acontece na manhã deste domingo (5), no cemitério de Rialma, cidade natal de Fabrício Lucena, localizada na região central de Goiás.