O professor Édson dos Santos Silva, de 31 anos, morreu após bater a moto contra um poste de iluminação pública, em Catalão, na região sudeste de Goiás. O acidente aconteceu nesta terça-feira (20), quando o educador estava a caminho de uma unidade escolar onde lecionava. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBM-GO), ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Catalão e morreu no hospital.
Ao POPULAR, a Polícia Civil (PC) informou que solicitou as perícias necessárias e aguarda a conclusão dos laudos pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC).
O POPULAR procurou a PTC e, até a finalização desta matéria, não teve nenhum retorno.