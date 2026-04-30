O professor Ítalo Vinícius Mendes Ferreira, de 48 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca na Escola Municipal Abdon Ferreira de Carvalho, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo os bombeiros, Ítalo chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu. O caso aconteceu nessa quarta-feira (29).\nConforme apurado pelo g1 Goiás, Ítalo já tinha problemas cardíacos e estava na sala dos professores quando começou a passar mal. Em seguida, os colegas fizeram os primeiros socorros e chamaram os bombeiros. Como sinal de luto, a unidade escolar suspendeu as aulas nesta quinta-feira (30), sendo que as atividades devem voltar ao normal na próxima segunda-feira (4), por conta do feriado do Dia do Trabalhador.\nEm uma homenagem nas redes sociais, uma colega de trabalho relembrou que, quando conheceu Ítalo na escola, foi recebida com um sorriso gentil. "Os alunos amam muito ele, e olha que ele é professor de matemática! Para vocês verem o quanto ele era incrível mesmo! Descanse em paz, meu professor amigo, sentiremos muito a sua falta na sala dos professores, na escola e em nossas vidas", compartilhou.