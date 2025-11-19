-PROFESSOR_AGREDIDE_ALUNO_QUIRI (1.3331363)\nO professor da rede municipal que bateu várias vezes na cabeça de uma criança de 11 anos dentro da sala de aula, em Quirinópolis, no sudoeste do estado, foi afastado do cargo após decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). A decisão foi proferida no último sábado (15) em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).\nComo o nome do professor não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu contato com a defesa para posicionamento.\nImagens de uma câmera de monitoramento interno mostraram o momento em que o docente, durante uma aula de português para estudantes do 6º ano, no dia 29 de outubro, caminha em direção ao aluno e tropeça em uma mochila. Logo depois, ele retorna até a carteira do estudante, bate na mesa e inicia a série de tapas.