-Vídeo - Professor se emociona (1.3411752)\nApós 20 anos dedicados ao ensino de esportes em diversas escolas de bairros como Jardim das Aroeiras, Vila Pedroso e Guanabara, na capital, o professor Messias Reis, o Nelson, não imaginava que o "salário" mais emocionante chegaria 15 anos após sua aposentadoria. Depois de comover milhares de internautas ao ser filmado chorando ao reencontrar um ex-aluno (confira o vídeo acima), o professor agora colhe os frutos de um legado de respeito e disciplina.\nEntre cestas básicas e reencontros em lojas da cidade, ele relata como o reconhecimento trouxe um novo brilho aos seus dias.\nPois olha, pra mim é a maior felicidade da vida. Você não sabe o tanto que eu tô lisonjeado, o tanto que eu tô alegre, satisfeito. Menina, eu não tô cabendo eu dentro de eu”, diverte-se Messias.