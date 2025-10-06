‘Dedicado e querido por todos’, assim foi descrito, em uma publicação do Colégio Externato São José, o professor Fabrício Lucena, de 47 anos, que morreu após sofrer um acidente de bicicleta em uma trilha em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal (DF). Diversos comentários de alunos e colegas de profissão espalham pelas redes sociais quem era o educador.\nPessoa do bem, companheiro de boas conversas, humor sensacional. Fará muita falta companheiro”, escreveu o amigo e professor Pedro Paulo.\nEm entrevista ao POPULAR, o irmão do professor, Marco Aurelio Lucena, revelou que Fabrício era amante do pedal, um filho prestativo e um profissional extremamente competente.\nComo professor era extremamente competente e comprometido, de um carisma inigualável pelos seus alunos, no entanto a comoção foi gigante pelos ex-alunos", disse.