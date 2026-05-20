-Professor se emociona (1.3411752)\nO desabafo do professor de futebol Nelson, de 81 anos, ao ser reconhecido por um ex-aluno em um ponto de ônibus no Jardim das Aroeiras, região leste de Goiânia, comoveu as redes sociais em um vídeo que já soma mais de 390 mil visualizações. O registro, feito pelo influenciador digital Caio Vinícios, mostra o momento em que o antigo professor admite que acreditava ter sido esquecido após anos de dedicação ao esporte comunitário (veja o vídeo acima).\nEu estava pensando nisso agora... será que ninguém reconhece o que eu fiz?”, questionou o professor, cujo reconhecimento inesperado mobilizou internautas.\nNa publicação feita no dia 8 de maio, Caio aborda o antigo professor para agradecê-lo pelos ensinamentos recebidos na adolescência. “Queria agradecer o homem que você foi, não só na minha vida, mas na infância de muitos moleques aqui da quebrada”, afirmou no vídeo.