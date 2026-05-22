Registro de um dos encontros entre o professor Nelson e o influenciador Caio Vinícios após viralização do vídeo. (Arquivo Pessoal/Caio Vinícios)\nO professor Messias dos Reis, que foi reconhecido por um ex-aluno em um ponto de ônibus, trabalhou durante quase 20 anos ensinando futebol a crianças e adolescentes carentes. Após o vídeo viralizar, Messias, hoje aos 81 anos, tem recebido muitas mensagens de carinho. À repórter Rosane Mendes, da TV Anhanguera, o educador, que mora em Goiânia, disse que o reconhecimento é resultado de um histórico de dedicação.\nÉ porque eu fiz, eu plantei. Plantei uvas para colher uvas. Por isso, eu agradeço a vocês que são minhas uvas, que eu plantei no passado. E tem uma coisa: eu pretendo plantar mais ainda", expressou.\nTambém conhecido como “Nelsão”, Messias revelou que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) três anos depois de se aposentar e ficou com a fala comprometida. Além disso, ele perdeu a esposa há menos de dois anos.