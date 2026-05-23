-Vídeo - Professor se emociona (1.3411752)\nO professor de futebol Messias Reis, o Nelson, que foi reconhecido por ex-aluno em um ponto de ônibus, recebeu apoio e carinho após vídeo viralizar na rede social. O registro foi publicado pelo influenciador digital Caio Vinícios, de 29 anos. A postagem feita no último dia 8 soma mais de 65 mil curtidas e quase 1,5 mil comentários. Nela, os internautas relembram também da atuação do professor com jovens da comunidade (veja vídeo acima).\nIsso é uma comprovação de que o professor Nelson não ensinou só futebol", escreveu um jovem.\nJá foi meu professor também. Grande pessoa. Ser humano incrível", comentou outro usuário.\nCaio disse ter se emocionado com as mensagens que recebeu sobre sua atitude e afirmou que não esperava que o vídeo alcançasse tanta repercussão nas redes sociais. Segundo ele, o que mais o surpreendeu foi o número de pessoas compartilhando histórias semelhantes envolvendo o professor Nelson e ressaltando a relevância dele para a comunidade.