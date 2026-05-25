O professor Messias Lopes ao lado da esposa e do filho; mestre aposentado vive onda de carinho após reconhecimento de ex-aluno (Reprodução/Arquivo Pessoal Messias Reis)\nO professor Messias Reis, o Nelson, vive um momento de "benignidade", como ele mesmo define. Após 20 anos dedicados às quadras e salas de aula de Goiânia, o vídeo em que é reconhecido por um ex-aluno abriu as portas para uma onda de gratidão que inclui abraços e presentes. No entanto, em meio à alegria de ser chamado de "o cara" por quem ele ajudou a formar, o mestre não esconde a saudade da companheira, falecida há dois anos, com quem gostaria de dividir a fama repentina.\nPena que a minha esposa não está aqui. Ela ficaria maravilhada com tudo isso também, junto comigo”, lamenta.\nAo POPULAR, o mestre contou que, entre idas e vindas, o casal viveu uma história de 48 anos. Segundo ele, embora o casamento formal tenha durado cerca de 9 ou 10 anos, a vida em comum somou quase meio século.