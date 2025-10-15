Angela Maria Cardim Rocha (Arquivo pessoal/Ana Claudia Rocha)\nMorreu na madrugada desta quarta-feira (15) a professora aposentada Angela Maria Cardim Rocha, aos 78 anos. Ela era viúva do jornalista Reynaldo Rocha que morrreu em 2017. Ao POPULAR, Ana Claudia Rocha, cunhada de Angela informou que ela estava internada há três meses no Hospital Samaritano de Goiânia por complicações de uma cirurgia na perna.\nEla caiu há 1 ano e fraturou o fêmur. Operou e ficou boa, mas em julho precisou operar de novo para tirar uma infecção na perna. Desde então, ficou hospitalizada com complicações da cirurgia”, informou a cunhada.\nMorre, aos 73 anos, o jornalista Reynaldo Rocha\nEscritor e ex-procurador-geral da União, Luiz Augusto Paranhos Sampaio morre aos 88 anos em Goiânia\nJuiz aposentado Enauro de Freitas morre em Goiânia