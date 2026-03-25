-PROFESSORA_MORTA_JATAI_DENTISTA (1.3390606)\nA professora Antônia Tomaz Vieira, assassinada pelo ex-marido em Jataí, na região sudoeste de Goiás, terminou o relacionamento de mais de 35 anos após descobrir uma traição de longa data, segundo a dentista Kamila Malaquias, amiga próxima da família. Conforme o relato, a vítima lidou com a separação de forma bondosa e sábia, “sem escândalos”, pois “queria recomeçar” sua vida (veja o vídeo acima). No entanto, apesar de Luziano Rosa Parreira ter assinado o divórcio, matou a ex-esposa com diversos tiros e suicidou em seguida.\nO que mais me dói é saber que ela só queria recomeçar. Que ela fez tudo certo. Que ela foi forte, equilibrada, digna e, mesmo assim, não foi suficiente para continuar viva”, desabafou.\nNo relato emocionante, Malaquias descreveu Antônia como uma mulher de "pura bondade, carinho e coerência", que foi impedida de conhecer o neto que está prestes a nascer. De acordo com a amiga, a professora descobriu, apenas uma semana antes do casamento do filho, que o marido mantinha uma relação extraconjugal há pelo menos 11 anos, da qual supostamente teria outros dois filhos.