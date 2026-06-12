-VIDEO_PROFESSORA_CIRURGIA (1.3421304)\nA professora de Educação Física, Flávia Monteiro, recebeu uma oração dos alunos antes de fazer uma cirurgia, em Goiânia. Em um vídeo registrado por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que os adolescentes levantam as mãos em oração e depois correm na quadra para abraçá-la (assista acima).\nEu só conseguia orar e agradecer a Deus por tudo que estava acontecendo. Era surreal a energia naquele lugar. Depois da oração, a quadra foi invadida por meus alunos para me abraçar. Difícil explicar em palavras OKtudo o que vivi naquele momento", disse a professora no vídeo.\nNas imagens, a diretora da escola chama Flávia para o centro da quadra e informa aos alunos que ela ficaria afastada por causa de uma cirurgia. Depois disso, todos levantam as mãos em oração e rezam o Pai Nosso. Ao final, ela é abraçada pelos estudantes.