Entidades e escolas de Jataí manifestam pesar pela morte de educadora atingida por disparos na porta de casa; vítima cuidava da avó doente no momento do crime (Reprodução/Instagram Antônia Tomaz)\nA professora Antônia Tomaz Vieira cuidava da avó doente quando foi chamada à porta pelo marido e atingida pelos disparos, conforme as investigações. O feminicídio seguido de suicídio aconteceu no sábado (21).\nAo POPULAR, o delegado Marlon Souza Luz contou que Antônia estava cuidando da avó, que está enferma, quando Luziano Rosa Parreira a chamou no portão. A familiar da professora o ouviu e avisou a neta, mas foi para o interior da residência. Em seguida, a idosa ouviu os disparos.\nHomenagens\nAo POPULAR, a professora Luciana Elias, amiga de Antônia, informou que ela e seu filho foram seus alunos e disse que ela era professora de matemática e sempre contribuía com a educação. “Ela sempre contribuiu com um Brasil melhor recebendo estagiários em suas turmas e tornando a matemática mais acessível”, contou.