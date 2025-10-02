-VÍDEO (1.3319642)\nUma professora, de 37 anos, comemorou a cura do câncer de mama na Carreta Furacão. No caminhão decorado com luzes coloridas, havia uma faixa escrita: ‘minha última quimioterapia! Buzine’. A comemoração era de Camila Lima, que, junto com amigos e familiares, festejou a tão esperada cura.\n“Venci o câncer”, comentou Camila. O vídeo publicado no perfil da professora em 9 de setembro mostra a alegria por ter vencido mais uma etapa do tratamento. Em forma simbólica mostra que é o fim de um ciclo, virão outros, mas esse eu consegui. Eu findei ele!", comemorou Camila Lima.\nNa publicação, o Instituto de Mastologia e Oncologia (Imo) comentou: “Nossa querida Camila Lima encerrou sua última sessão de quimioterapia, trazendo a Carreta Furacão até a porta do Imo!”, escreveu na publicação.