A professora Sandra Lúcia Silva, que atuava na rede municipal de Aparecida de Goiânia, morreu após uma luta contra a leucemia. Segundo a prefeitura, a profissional trabalhava na Escola Municipal Santa Tereza de Ávila e acumulou 27 anos no ensino público. O velório de Sandra foi realizado nessa terça-feira (14) na funerária Paz Universal, no Jardim Helvécia, no mesmo município.\nEm nota, a Prefeitura de Aparecida afirmou que Sandra dedicou sua vida à formação de estudantes e contribuiu com excelência para a educação pública. A morte da professora também foi comunicada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), que manifestou solidariedade aos familiares e amigos.\nAlém disso, em uma homenagem nas redes sociais, uma amiga de Sandra afirmou que ela era uma mulher extraordinária. “Sentiremos imensamente a falta de uma mulher fiel e temente ao Senhor. Sempre doce para falar. Uma das melhores alfabetizadoras. Entrava até nas brincadeiras de Libras”, expressou na publicação.