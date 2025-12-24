Professora Priscilla Ximenes (Reprodução/Facebook de Endipe2022)\nA professora da Universidade Federal de Goiás (UFG) Priscilla Ximenes, de 41 anos, que morreu após complicações de um câncer, viveu a educação com amor, entrega e responsabilidade. A profissional foi além da sala de aula e conseguiu transformar a vida das pessoas ao redor. As afirmações foram feitas pela amiga Tatielle Esteves.\nTalvez ela [Priscilla] não tivesse a dimensão do quanto significou para nós, mas hoje desejamos que possa sentir toda a nossa admiração, carinho e gratidão. Seu legado permanece vivo em cada aluno, em cada colega e em todos nós que seguimos acreditando na educação como caminho de transformação", compartilhou Tatielle em uma rede social.\nOutra amiga destacou que Priscilla era fonte de alegria e emitia luz por onde passava. Alexandra Ruppel ainda relembrou um momento que viveu com a professora. "Uma das últimas frases dela que me marcou foi a respeito de aprender a viver com gratidão cada dia que Deus nos permitiu", disse.