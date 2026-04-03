Professora de Biologia Isa Lúcia de Morais, de 52 anos (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma professora de Biologia desapareceu nesta quinta-feira (2) após se perder durante uma atividade de campo no Parque Nacional das Emas, no sudoeste de Goiás. O Corpo de Bombeiros realiza uma operação de busca dentro da unidade de conservação para tentar localizar a docente. Os bombeiros relataram que a vítima é uma mulher de 52 anos, moradora de Quirinópolis. Ela foi encontrada com sinais de cansaço no início da tarde desta sexta-feira (3), quase um dia após o desaparecimento, informou o Corpo de Bombeiros. Conforme apuração da TV Anhanguera, o nome da professora universitária é Isa Lúcia de Morais.\nDe acordo com a corporação, a professora estava acompanhada de duas alunas e o grupo realizava um catálogo de plantas na região. Durante o deslocamento pela área de mata, utilizando um GPS para orientação, a docente acabou se afastando das estudantes no trajeto de retorno ao veículo e não foi mais vista.