A morte da professora de educação física Larissa Nunes Paes, de 27 anos, causou comoção em Mineiros, no sudoeste de Goiás. Ela atuava no município como instrutora de natação, trabalhava em uma academia e integrava uma equipe de um hospital da cidade.
Larissa morreu no sábado (29). A causa da morte dela não foi divulgada pela família.
A academia onde ela atuava divulgou uma publicação sobre a morte da professora. Na postagem, alunos e colegas lamentaram a morte da profissional. A instituição ressaltou que Larissa era muito querida e que sua ausência é sentida por todos.