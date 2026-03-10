Uma professora de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, morreu em um acidente de carro na MG-400, em Minas Gerais, na tarde de segunda-feira (9). A vítima foi identificada como Meire Moreira de Almeida, de 43 anos. Ao POPULAR, a amiga dela, Ihorranna Ribeiro, contou que a professora estava indo para o velório do sogro na companhia do filho de 11 anos e da cadelinha de estimação, Melissa.\nMeire era uma das pessoas mais especiais que já conheci. Não só pela amizade, mas pelo amor e pela luz que distribuía por onde passava. Ela era a professora mais dedicada que já conheci, amava sua profissão e fazia tudo com excelência. Era uma mulher forte e resiliente, vivia intensamente”, disse.\nIhorranna afirmou que o filho da professora foi socorrido, levado para o hospital e já recebeu alta médica. A cadelinha também sobreviveu ao acidente. Ela ressaltou que a amiga havia perdido o marido, mas seguiu a vida com muita força.