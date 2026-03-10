A professora Meire Moreira de Almeida, de 43 anos, que morreu em um acidente de carro na MG-400, no município de Buritis, em Minas Gerais, era conhecida pela dedicação à profissão e pelo carinho com alunos e colegas, segundo a amiga Ihorranna Ribeiro. Moradora de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, Meire seguia para o velório do sogro quando ocorreu o acidente na tarde de segunda-feira (9).\nO velório de Meire ocorre nesta terça-feira (10), a partir das 17h, em Goiaminas, distrito do município de Formoso, no Noroeste de Minas Gerais, onde ela nasceu. O sepultamento está previsto para quarta-feira (11), ainda sem horário confirmado, segundo informou a amiga.\nAo POPULAR, Ihorranna contou que a amiga era apaixonada pela educação e deixou uma marca importante na vida de quem convivia com ela.