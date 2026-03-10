A professora Meire Moreira de Almeida, que morreu em um acidente de carro na MG-400, na cidade de Buritis, em Minas Gerais, na tarde de segunda-feira (9), estava indo para o velório do sogro, segundo uma amiga. No veículo, além de Meire, estavam o filho de 11 anos e a cadelinha de estimação.\nAo POPULAR, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, por meio de nota, que aguarda a conclusão de laudos para atestar as circunstâncias e a causa do acidente. “Um passageiro do veículo, menino de 11 anos, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Já o corpo da condutora, de 43 anos, foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para exame de necropsia”, citou trecho do comunicado (leia na íntegra ao final deste texto).\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), ao chegarem ao local do acidente, o carro da professora estava tombado fora da pista após ter batido em uma árvore. Segundo os militares, Meire ficou presa às ferragens e morreu no local. O corpo foi desencarcerado pelos bombeiros.