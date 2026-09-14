Onde antes havia uma área degradada, hoje despontam árvores, pesquisas e um novo espaço de convivência para os estudantes. Em uma escola de Goiânia, a professora de Geografia Lazelane Ferreira da Silva transformou o plantio de espécies do Cerrado em uma experiência que une educação ambiental, conforto térmico e pertencimento. Batizado de “Miniflorestas como Estratégia para o Conforto Térmico”, o projeto levou a professora à lista dos 12 finalistas da 28ª edição do Prêmio Educador Nota 10.\nA iniciativa é um dos três destaques da categoria Sustentabilidade, que reúne práticas desenvolvidas por educadores de escolas públicas e privadas de todo o País. O resultado será anunciado em 10 de novembro, durante cerimônia presencial na Pinacoteca de São Paulo, na capital paulista.\nPara Lazelane, a indicação dá visibilidade a um trabalho que nasceu no cotidiano escolar e foi ganhando raízes junto aos alunos. “Recebi a notícia com muita alegria, pois estar entre os finalistas do maior prêmio de reconhecimento da Educação básica do Brasil é simplesmente incrível”, afirmou ao POPULAR.