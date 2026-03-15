-Vídeo professora (1.3386117)\nA professora Débora Crisóstomo Silva, de 43 anos, que atuava em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, morreu em um acidente na BR-452, em Santa Helena de Goiás. De acordo com os bombeiros, o acidente envolveu um carro e uma caminhonete. O motorista da caminhonete não se feriu. A dinâmica do acidente deve ser investigada pela Polícia Civil.\nO acidente aconteceu no sábado (14), no km 23, na zona rural de Santa Helena de Goiás. Uma equipe dos bombeiros fez a retirada de Débora, que estava presa às ferragens. O velório dela acontece neste domingo (15) em Rio Verde.\nHomenagens\nEm nota, a Prefeitura de Rio Verde lamentou a morte de Débora e se solidarizou com familiares e amigos dela. Nas redes sociais, a escola Domingos Moni prestou homenagem e “eterna gratidão por todo o trabalho, carinho e dedicação deixados por Debora” e destacou que “seu legado e alegria permanecerá em nossos corações.”