-Vídeo professora (1.3386117)\nA professora de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, Débora Crisóstomo Silva, de 43 anos, que morreu em um acidente na BR-452, em Santa Helena de Goiás, era alegre, carinhosa e uma profissional dedicada, segundo a escola Domingos Moni. Nas redes sociais, a escola prestou homenagem, agradeceu o trabalho de Débora e destacou que seu legado e alegria permanecerão.\nEntenda o caso\nDébora morreu no sábado (14) após um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete no km 23, na zona rural de Santa Helena de Goiás. De acordo com os bombeiros, ela ficou presa às ferragens. A Polícia Civil investiga o caso. Em nota, a Prefeitura de Rio Verde lamentou a morte de Débora e se solidarizou com familiares e amigos dela.\nProfessora de Rio Verde morre em acidente na BR-452\nMorre filha do cantor Amado Batista