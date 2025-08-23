Professora disse que levou cinco facadas nas regiões das costas e nos braços (Reprodução/Polícia Militar)\nUma professora de português, de 37 anos, denuncia que foi esfaqueada por uma aluna de 14 anos dentro da sala de aula de uma escola, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou à escola, a diretora já havia socorrido a professora e a levado ao hospital. A corporação foi até a unidade de saúde para registrar a ocorrência e constatou que a educadora havia levado cerca de cinco facadas nas regiões das costas e dos braços. Ela recebeu atendimento médico, passou por exames, levou pontos e teve alta hospitalar.\nEm nota, a Prefeitura de Valparaíso de Goiás informou que, desde o início da semana, a direção da escola já havia registrado formalmente ocorrências de indisciplina envolvendo a aluna, inclusive com convocações aos pais, devidamente registradas em ata. No momento do ataque, a aluna utilizou um objeto levado de fora do ambiente escolar para agredir a professora. A nota ressalta ainda que estudantes, professores e familiares da Escola Municipal Monteiro Lobato receberão todo o suporte psicológico necessário.