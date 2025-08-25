Professora disse que levou cinco facadas nas regiões das costas e nos braços (Reprodução/Polícia Militar)\nA professora de português de 37 anos que foi esfaqueada por uma aluna dentro da sala de aula, contou ao POPULAR que tinha uma boa relação com a adolescente, sentando-se ao lado da garota durante as aulas para ajudar com os trabalhos e diz que não entende o motivo do ataque.\nO preço que eu paguei foi por ser cuidadosa e querer o melhor. Essa é a maior dor que eu sinto”, disse.\nO caso aconteceu por volta das 14h da última sexta-feira (22), na Escola Municipal Monteiro Lobato, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. À reportagem, a professora relatou que tudo começou quando a aluna chegou à escola com um dos olhos inchado e vermelho, aparentando conjuntivite. Ela comunicou à diretoria para que entrassem em contato com os pais, a fim de que a aluna fosse levada para casa. No entanto, a aluna disse à mãe que se sentiu constrangida pela professora.