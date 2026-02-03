Ana Lucia era docente em Artes Visuais e, em sua trajetória profissional, exerceu diversas funções no IFG (Reprodução/ Instagram Ana Lucia)\nAna Lucia Siqueira, de 54 anos, que morreu nesta segunda-feira (2) após complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), enquanto passava as férias em Maceió (AL), de acordo com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), trabalhava na instituição desde 2008 e foi descrita por amigos como dedicada e um ser humano exemplar. Atualmente, Ana Lucia era membro suplente no Conselho do Câmpus Goiânia, indicada pelo Sintef (Sindicato dos Trabalhadores em Instituições Federais em Goiás).\nEm um perfil na rede social, Ana Lucia Siqueira compartilhava a sua rotina, viagens e peças de crochê que confeccionava como hobby. Por meio de nota, o IFG decretou luto oficial de três dias e suspendeu as atividades nos câmpus Goiânia e Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. O velório acontecerá em Araguari (MG) nesta quarta-feira (4). A professora deixa o esposo e três filhos - Gabriel, Renato e Tiago.