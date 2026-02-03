-VÍDEO: Quem era professora do IFG (1.3369743)\nA professora de Artes Visuais Ana Lucia Siqueira de Oliveira, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), morreu aos 54 anos após complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A docente faleceu nesta segunda-feira (2), enquanto passava férias em Maceió, capital de Alagoas. Reconhecida pela paixão pela arte, pela alegria de viver e pela forma acolhedora com que se relacionava com alunos e colegas, Ana Lucia deixa um legado considerado inestimável pela comunidade acadêmica.\nA morte da professora gerou profunda comoção entre amigos, colegas de trabalho e alunos. Nas redes sociais, mensagens de despedida e homenagens destacaram não apenas sua trajetória profissional, mas também suas qualidades humanas.\nAinda sem acreditar! Professora Ana Lúcia marcou a todos que foram alunos dela com seu encanto de ensinar, paixão pela arte e alegria de viver”, escreveu uma ex-aluna.