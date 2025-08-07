-POP_PROFA_AGRIDE_ALUNO_070825 (1.3297425)\nUma professora foi indiciada por agredir uma criança de 5 anos em sala de aula, em Goiânia. Informações obtidas com exclusividade pela TV Anhanguera apontam que o caso aconteceu no Centro de Educação Infantil Pagiel, instituição de ensino vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Goiânia.\nEm imagens feitas por uma câmera de segurança é possível ver o momento em que a professora puxa a criança pela blusa de frio. Ela cai e bate a cabeça no chão. Depois disso, a professora segura a blusa de frio, a criança tenta pegar a roupa, mas é agarrada (assista ao vídeo acima).\nCriança agredida por professora em sala de aula será indenizada por prefeitura, decide Justiça; vídeo\nAluno é agredido por dono de academia em Goiânia após denunciar falta de álcool em gel no local