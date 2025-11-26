As vendas ocorriam por mensagens privadas no WhatsApp, com valores entre R$ 180 e R$ 550, a depender da dosagem, conforme apuração da TV Anhanguera (Reprodução / TV Anhanguera)\nLudmilla dos Santos Moreira Campos, professora da rede municipal de educação de Goiânia, foi indiciada por venda ilegal de canetas emagrecedoras por meio das redes sociais. Segundo informações da TV Anhanguera, ela comercializava canetas de tirzepatida — um medicamento utilizado para o controle de diabetes e emagrecimento — sem a devida autorização e sem a orientação de um profissional da saúde.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Ludmilla dos Santos até a última atualização desta reportagem.\nO delegado Alex Rodrigues, do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) e responsável pelo caso, afirmou ao POPULAR que a investigação teve início após uma reportagem da TV Anhanguera apresentar produtos supostamente adquiridos com a professora.