A professora Valdirene Vaz Clemente foi morta a tiros pelo ex-marido, Vanderlei Joaquim de Souza, em Bom Jesus de Goiás, no sul do estado, segundo a Polícia Civil. O delegado Nicolas Alvarenga informou que após matar a ex, o suspeito se matou. A Polícia Civil solicitou as perícias e aguarda a conclusão dos laudos.\nEla vinha sofrendo muita ameaça. Estava com medida protetiva ativa. Já tinha uma ação penal contra ele correndo. Ele estava respondendo por ameaça e lesão corporal contra ela", explicou o delegado.\nO crime aconteceu na segunda-feira (20), enquanto Valdirene voltava de um culto. "Ela estava indo embora a pé e o autor estava lá escondido na espreita dela. Uma testemunha relatou que ele efetuou três disparos. Falaram em conter ele, que respondeu dizendo que não precisava, e deu um disparo na própria cabeça. Ela foi atingida nas costas e na nuca", contou o delegado.